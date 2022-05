Genova – Ha iniziato per gioco ma ormai è diventato una celebrità tra gli appassionati di schacchi del capoluogo. Il signor Ezio cerca sfidanti ogni sabato mattina, nell’area dell’ex Mercato di corso Sardegna, a San Fruttuoso ma non manca mai di dare anche preziosi consigli e semplici “lezioni” a chi si avvicina a questo passatempo solo apparentemente “dimenticato”.

Il signor Ezio si siede ad uno dei tavoli dell’area ed espone un cartello con scritto “scacchi” come usa in alcune città del Nord Europa e l’intento è quello di trovare appassionati e “sfidanti” per complesse partite giocate con tattiche complicatissime ma anche e solo per passare un pò di tempo in compagnia.

Un passatempo divertente e anche l’occasione per qualche chiacchiera su un gioco che si è diffuso in tutto il mondo per poi “declinare” con le giovani generazioni che preferiscono i videogiochi ripetitivi e che non mettono alla prova memoria e strategia.

Un pò don Chisciotte contro i videogiochi, un pò nord Europa, il signor Ezio ha conquistato per simpatia e curiosità i social e la sua foto, mentre attende uno sfidante, sta circolando sui gruppi della zona.

L’appuntamento, come ogni settimana, è per sabato mattina. Sole permettendo visto che nessuno, in fase di progettazione dell’area, ha pensato che, d’estate, senza ombra, anche la città di Genova non ha nulla da invidiare al deserto del Sahara.