Genova – Prima una violenta discussione e poi le coltellate. Momenti di paura, ieri sera, intorno alle 20, davanti alla chiesa di Sant’Agata in Valbisagno, dove sue senza-tetto hanno iniziato a litigare sempre più violentemente sino all’apparire di un coltello.

I due erano in fila per la mensa dei poveri, gestita da un’associazione locale quando è divampata una lite furiosa.

Dalle parole si è passati ai fatti e dopo qualche spintone uno dei due ha estratto un coltello ed ha ferito l’altro alla schiena e ad un braccio.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ed un’ambulanza e il ferito è stato trasportato all’ospedale San Martino.

Non sarebbe in pericolo di morte.

Indagini per accertare le cause del diverbio per identificare l’aggressore.