Genova – Il Giro d’Italia sta per arrivare a Genova e divampano le proteste per la presenza, lungo il tracciato finale di via XX settembre di striscioni di sponsorizzazione di Autostrade per l’Italia.

A lanciare la protesta il Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi che nei giorni scorsi avevano espresso perplessità anche per la decisione di far passare il Giro d’Italia sul ponte San Giorgio che sostituisce il Ponte Morandi crollato con la morte di 43 persone.

“Noi non vogliamo fare polemica e non l’abbiamo mai fatta – scrive su Facebook il Comitato – cercando di essere pacati ma cari signori, francamente questo si poteva assolutamente evitare o no? Molti cittadini ci stanno scrivendo che sono allibiti e lo siamo anche noi”.