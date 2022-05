La Spezia – Ha perso il controllo dello Scuolabus che stava guidando e il mezzo è finito fuoristrada ribaltandosi in una zona boschiva. Grave incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina, sulla variante Aurelia Bis a La Spezia.

Per cause ancora da accertare il mezzo che porta i bambini a scuola è scivolato in un dirupo accanto alla strada.

Fortunatamente non c’erano bambini a bordo e nell’impatto sono rimasti feriti il conducente ed un collaboratore scolastico.

Per loro solo un brutto spavento e qualche ferita non grave.

Alla notizia del ribaltamento dello Scuolabus, sul posto sono accorse diverse ambulanze, i vigili del fuoco e mezzi delle forze dell’ordine.

I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Sant’Andrea.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al diffondersi della notizia molti genitori hanno chiamato le forze dell’ordine per sincerarsi del fatto che non fossero coinvolti bambini.