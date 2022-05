Sestri Levante – Prima una violenta lite e poi le coltellate. Momenti di terrore, ieri sera, in una pizzeria della cittadina del levante ligure per una violenta rissa scoppiata tra il titolare del locale ed il pizzaiolo.

Dalle parole si è passati ai fatti ed è spuntato anche un coltello con il quale è stata ferita anche una cameriera che ha cercato di separare i contendenti.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e la rissa è stata bloccata.

Le persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale dove, fortunatamente, i medici non hanno riscontrato lesioni gravi.

In corso indagini per ricostruire i motivi della rissa e le responsabilità dei partecipanti.