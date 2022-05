Genova – Forse si era sdraiato a terra per dormire il 24enne travolto e ucciso questa notte da una vettura sulla rampa di un garage a Pegli, vicino al lungomare.

Il conducente del veicolo avrebbe raccontato di non aver visto nessuno sulla rampa e di aver improvvisamente sentito la macchina fare un movimento strano prima di accorgersi di aver investito una persona.

Un altro testimone, presente sul luogo della tragedia è stato ascoltato dalle forze dell’ordine per capire se Andrea Pupillo, 24 anni, la vittima, fosse in piedi o se, come sembra emergere, fosse sdraiato per terra.

Sul posto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine e sul caso è stata aperta un’indagine della Procura per accertare come si sono svolti i fatti e se l’incidente poteva essere evitato.