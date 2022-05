Genova – Ancora un incidente mortale con un pedone travolto nel capoluogo ligure. Questa volta è successo a Pegli, nella zona dell’hotel Mediterranee dove un 25enne è stato travolto sulla rampa che conduce ai garage di via Teodoro di Monferrato, vicino al Lungomare.

Per cause ancora da accertare un’auto in ingresso nel garage ha travolto il 25enne senza lasciargli scampo.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per il giovane non c’era più nulla da fare..

In corso la ricostruzione dell’incidente, avvenuto intorno alle due della scorsa notte.