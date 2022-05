Lavagna – Grave incidente, questa mattina, poco prima delle 7, sulla statale Aurelia, a Lavagna.

Per cause ancora da accertare un uomo ha perso il controllo dell’auto che stava guidando finendo contro alcune auto posteggiate.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco poiché la persone risulta incastrata tra le lamiere ed è necessario l’intervento dei pompieri per liberarlo.

In corso anche le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento sembra che non siano coinvolte altre vetture.

notizia in aggiornamento