Genova – Ergastolo per la donna accusata di aver ucciso il figlioletto di appena tre anni e la madre, il cui corpo venne fatto a pezzi e nascosto in secchi. Il giudice ha emesso la condanna al carcere a vita per la donna che aveva sconvolto l’intera città per il duplice efferato delitto per il quale era stata arrestata nel quartiere di Marassi, in ValBisagno.

Il giudice l’ha ritenuta colpevole di aver ucciso il figlioletto dopo una serie indicibile di maltrattamenti e di aver poi ucciso anche la madre perché probabilmente aveva capito che la morte del nipotino non era “naturale” ma causata.

La donna avrebbe ucciso anche la madre per poi tentare di liberarsi del corpo senza vita tagliandolo a pezzi e nascondendolo dentro sacchi e bidoni.