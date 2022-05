Inizia male anche questa mattina per il traffico sulle autostrade attorno al capoluogo ligure.

Rallentamenti e code vengono segnalati sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e Sampierdarena per traffico intenso e difficoltà della viabilità ordinaria.

Coda all’allacciamento tra l’Autostrada A12 Genova – Livorno e la A7 Genova – Milano tra Genova est e Bolzaneto.

Coda anche all’allacciamento tra l’autostrada A10 e la A7 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7.

Ancora coda sull’autostrada A10 tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce per lavori

Coda di 3 km anche sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione mare per cantiere di lavori e tra Voltri e Masone in direzione nord.