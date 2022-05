Due nuove vittime del coronavirus in Liguria e 528 nuovi casi di contagio. Li registra l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria che fotografa ogni giorno l’andamento dell’emergenza ancora attiva nella nostra regione.

Un uomo di 64 anni è morto all’ospedale di Savona e un 81enne in quello di Sanremo portando a 5.318 il numero complessivo delle vittime del covid in Liguria.

In leggero calo il numero dei contagi, con 1.470 test molecolari e 4.271 test rapidi eseguiti su una popolazione di 1 milione e 500mila persone sono stati scoperti 528 nuovi casi di infezione (un test positivo ogni 10 effettuati).

In ulteriore calo il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid (171) mentre aumenta di una unità il numero dei pazienti gravi e gravissimi curati nei reparti di Terapia Intensiva (8).

Questo il dettaglio dei nuovo casi di contagio, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 64

SAVONA (Asl 2): 93

GENOVA Asl 3: 241

Chiavari e Tigullio Asl 4: 35

LA SPEZIA (Asl 5): 95

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 25 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2461962 1470 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3070517 4271 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 447229 528 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 9791 -260

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1372 LA SPEZIA 1469 IMPERIA 1325 GENOVA 5106 Residenti fuori Regione/Estero 217 altro/in fase di verifica 302 TOTALE 9791

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 171 8 -7 ASL1 35 0 2 ASL2 19 0 -2 San Martino 36 5 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 22 1 -2 Ospedale Gaslini 3 0 1 ASL3 globale 25 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 25 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 9 1 -3 ASL4 Sestri Levante 7 0 -2 ASL4 Lavagna 2 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 22 1 -3 ASL5 Sarzana 19 0 -3 ASL5 Spezia 3 1 0

Isolamento domiciliare 7843 -423 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 432120 786 Deceduti * 5318 2

*