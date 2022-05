Camogli – Hanno sottovalutato la distanza da percorrere e il caldo i due escursionisti, padre e figlio, soccorsi dall’elicottero Grifo nella zona di Cala dell’Oro, sul monte di Portofino. I due si sono avventurati lungo il sentiero che collega San Rocco di Camogli al borgo di San Fruttuoso ma lungo il percorso hanno iniziato ad essere in difficoltà per l’inadeguatezza dei vestiti e delle scarpe ma anche e sopratutto per non essersi portati una scorta d’acqua.

Sempre più stanchi e preoccupati hanno deciso di chiamare i soccorsi ed in breve gli uomini del Soccorso Alpino li hanno raggiunti lungo il sentiero e rifocillati.

Viste le condizioni più gravi del padre, però, si è deciso di chiedere il supporto dell’elicottero del 118 Grifo che lo ha recuperato e trasferito all’ospedale San Martino per accertamenti mentre il figlio è potuto rientrare a San Rocco, dove aveva posteggiato l’auto, accompagnato dalla squadra di soccorso.

Gli esperti ricordano che occorre mettersi in cammino sui sentieri senza sottovalutare le difficoltà del percorso e indossando scarpe e vestiario adatti.

Bisogna inoltre portare con sè sempre una adeguata scorta di cibo e soprattutto di acqua.