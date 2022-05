La Spezia – Gli agenti della polizia hanno rinvenuto 60 grammi di hashish e marijuana all’interno dei giardini pubblici di via Chiodo. La scoperta è stata fatta durante un controllo di una ventina di ragazzi che stazionavano nel parco e che sono apparsi eccessivamente nervosi all’arrivo della polizia per controlli di routine.

Il cane antidroga Unah ha subito segnalato la presenza di una traccia e poi ha fatto trovare un pacchetto contenente la droga che era stato accuratamente nascosto vicino ad una palma.

Probabilmente gli spacciatori erano soliti nascondere la droga nel posto considerato sicuro per poi prelevare la quantità necessaria a concludere la compravendita.

Insieme alla droga, infatti, sono stati trovati un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per confezionare le dosi.

La droga è stata sequestrata in attesa di risalire al “proprietario”.