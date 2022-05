Cala il numero dei test eseguiti sulla popolazione e calano di conseguenza i nuovi casi di contagio scoperti. Lo registra il bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria e che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza ancora in corso.

Nessuna nuova vittima registrata e calo sensibile del numero di contagi scoperti, in ragione del minor numero di test effettuati durante il fine settimana.

Con 415 test molecolari e 1.171 test rapidi eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 118 nuove infezioni (1 test positivo ogni 13 effettuati)

In calo anche il numero delle persone ricoverate negli ospedali liguri per covid (153) mentre resta stabile il numero dei pazienti gravi e gravissimi ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva (8)

Questo il dettaglio dei nuovi contagi scoperti, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 3

SAVONA (Asl 2): 24

GENOVA Asl 3: 57

Chiavari e Tigullio Asl 4: 5

LA SPEZIA (Asl 5): 29

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 30 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2466772 415 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3088169 1171 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 449146 118 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 8644 -143

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1293 LA SPEZIA 1203 IMPERIA 1082 GENOVA 4571 Residenti fuori Regione/Estero 214 altro/in fase di verifica 281 TOTALE 8644

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 153 8 -3 ASL1 24 0 2 ASL2 30 0 0 San Martino 29 6 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 25 1 -1 Ospedale Gaslini 2 0 -1 ASL3 globale 23 0 0 ASL 3 Villa Scassi 23 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 9 0 -2 ASL4 Sestri Levante 7 0 -1 ASL4 Lavagna 2 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 11 1 -2 ASL5 Sarzana 9 0 -2 ASL5 Spezia 2 1 0