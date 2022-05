Calice Ligure (Savona) – Ha riportato una brutta frattura ad una gamba ed una serie di escoriazioni e ferite che lasceranno il segno l’appassionato di mountain bike soccorso dall’elicottero del 118 sui sentieri nei boschi di Calice.

Il giovane ha compiuto un salto lungo il percorso finendo però contro delle rocce invece di atterrare sulla “pista” tracciata nei boschi.

Un volo di diversi metri che ha provocato un impatto violento contro il terreno che hha causato lesioni e una brutta frattura.

Sul posto, chiamati da alcuni compagni di corse del ragazzo, sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e i volontari della pubblica assistenza di Calice.

Il giovane è stato stabilizzato e fissato su una speciale barella “spinale” per proteggere eventuali lesioni alla colonna vertebrale.

E’ stato necessario chiamare l’elicottero Pegaso, del servizio privato del 118, per il trasferimento urgente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Qui i medici sono intervenuti sulla brutta frattura ad un femore e per diverse ferite lacero-contuse.

Il giovane non sarebbe in pericolo di morte.