Genova – Ancora code sulle autostrade attorno al capoluogo ligure dove un incidente ha provocato 4 km di coda sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Prà e Genova Aeroporto in direzione centro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 e ha visto coinvolte due vetture che si sono tamponate per cause ancora da accertare.

L’incidente ha causato rallentamenti e una riduzione della carreggiata che ha provocato oltre 4 km di coda in un orario particolarmente delicato per i rientri dal lavoro.

Proteste anche per i cantieri presenti ancora sulla A7 Genova – Milano tra Busalla e Isola del Cantone in direzione nord.