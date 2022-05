Genova – Torna l’appuntamento mensile con la cultura gratis per tutti.

Come ogni prima domenica del mese, anche il 5 giugno sarà possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statale gratis.

In Liguria sarà possibile visitare i seguenti musei:

-Area Archeologica di Nervia, Corso Genova a Ventimiglia (IM)

-Castello di San Terenzo, Via Castello, Lerici (SP)

-Forte Santa Tecla, Corso Nazario Saurio, Sanremo (IM)

-Forte San Giovanni, Strada Beretta, Finale Ligure (SV)

-Museo archeologico nazionale di Chiavari, via Costaguta, Chiavari (GE)

-Museo archeologico nazionale e zona archeologica di Luni, via Luni 37, Ortonovo (SP)

-Museo Palazzo Reale di Genova, via Balbi 10, Genova (GE)

-Museo Preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica, Via balzi rossi, Ventimiglia (IM)

-Villa romana del Varignano, via Varignano Vecchio, Portovenere (SP)

-Villa Rosa-Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Piazza del Consolato, Altare (SV)

-Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, piazza Pellicceria 1, Genova (GE)