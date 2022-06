Genova . Il prezzo della benzina è tornato a superare quota 1,9 euro al litro e il Governo interviene nuovamente sulle accise per far calare i costi per i consumatori ma senza cercare le motivazioni del rialzo ingiustificato.

Solo qualche settimana fa il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani aveva parlato di “truffa” riferendosi agli aumenti ingiustificati che avevano fatto scattare un primo intervento governativo, tagliando le quote incassate dallo Stato e che servono al mantenimento dei Servizi per i Cittadini, ma non risultano inchieste in atto sulla produzione dei carburanti e sull’aumento dei prezzi nonostante il costo del petrolio sia ben lontano dai record degli anni scorsi.

Il Governo sta studiando anche interventi per stabilire un “tetto” al prezzo dei carburanti come è già allo studio per i prezzi del gas.