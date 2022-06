Genova – Dopo due anni di assenza per l’emergenza covid torna la fiera di Cornigliano. Appuntamento giovedì 2 giugno, a partire dalle 9,30.

Negozi aperti sino alle 20,30 e tanti eventi e giochi per bambini.

A partire dal mattino ci sarà la Fiera mercato, i banchi creativi, i giochi da tavolo e Light saber combat (combattimento con le spade laser di Star Wars) ed inoltre gara di cucina e

showcooking a cura dell’Istituto Alberghiero “Nino Bergese”.

Per i più piccini: Miniquad, truccabimbi, gonfiabili e uno spettacolo teatrale e per finire, tante risate con i comici di Zelig Daniele Raco e Andrea Carlini alle ore 18.

“Sarà una grande festa per il quartiere – spiega Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova- Finalmente Cornigliano ritrova un evento molto sentito e auspichiamo possa attrarre anche genovesi da altre delegazioni, nel segno della tradizione, della musica e del divertimento”.

“Sono molto contento che, dopo tre anni, venga nuovamente realizzata la Fiera di Cornigliano – ha spiegato Paolo Odone, presidente Confcommercio Genova – Rivedere questa manifestazione significa che, nonostante gli anni di estrema difficoltà, le nostre

imprese hanno continuato a seminare e, finalmente, ne colgono i risultati con questo ottimo

evento che animerà le strade di Cornigliano”.

Il presidente del Civ Massimo Oliveri, invita i genovesi alla Fiera e ricorda che sarà attivo un servizio gratuito di navette dai posteggi aperti presso Villa Bombrini e la sede genovese della CGIL.