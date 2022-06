Genova – Licenza sospesa al locale del centro storico frequentato da pregiudicati e spacciatori.

Il Questore di Genova ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 10 giorni della licenza d’esercizio intestata al gestore del locale denominato “Lam Fall”, sito via Pré 160 rosso.

Il provvedimento emesso nei confronti del locale è scaturito all’esito di un’articolata istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, su impulso di un’attività investigativa svolta da personale del Commissariato Prè, dalla quale è emerso come l’esercizio fosse divenuto ritrovo abituale di persone pregiudicate e, per alcune di esse, anche luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 5 maggio scorso durante un controllo di Polizia la volante del Commissariato Prè ha denunciato un avventore per detenzione ai fini di spaccio poiché aveva occultato nei bagni del locale 40 involucri di sostanze stupefacenti.

Nell’ ambito di un altro controllo effettuato il 4 agosto 2021, veniva poi deferito all’A.G. un cliente del locale, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività istruttoria è stata supportata anche dalle segnalazioni dei carabinieri della Stazione di Genova Maddalena secondo le quali il locale era luogo abituale di persone con precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti.