Sarzana – Code e disagi per lo Spid gratuito all’hub vaccinale e proteste di chi ha atteso per ore per poi non riuscire ad ottenere quanto annunciato.

Si tinge di giallo l’iniziativa organizzata da una associazione onlus in collaborazione con la Asl 5 di La Spezia. Invece di accedere gratuitamente al servizio di rilascio dello Spid, infatti, i cittadini accorsi su invito pubblico, si sono ritrovati in coda, sotto il solleone, ad attendere inutilmente un servizio che non e’ stato erogato.

Alle proteste, roventi specie sui social, ha risposto la Asl 5 con un comunicato di chiarimento: “ASL5 comunica agli organi di stampa la sua totale estraneità dall’iniziativa ‘SPID in ogni dove’ organizzata dall’associazione MigliorAttivamente tenutasi questa mattina, 4 giugno, dalle 10 alle 14, nell’HUB Vaccinale dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana (Via Cisa – Loc. Santa Caterina).

‘Abbiamo prestato i locali del nostro HUB vaccinale di Sarzana all’associazione Migliorattivamente perché l’iniziativa proposta – supporto nell’attivazione gratuita dello SPID – ci sembrava una bella occasione per dotare la cittadinanza meno avvezza alla tecnologia dell’identità digitale – spiega Maria Alessandra Massei, direttore sociosanitario di ASL5 – Abbiamo anche accettato di promuoverla attraverso un comunicato stampa e di pubblicizzarla facendo esporre dei manifesti nell’HUB con il logo di ASL5, proprio perché volevamo che quanti più utenti possibile fossero a conoscenza dell’appuntamento. Questa mattina, però, ci siamo ritrovati con un HUB pieno di gente arrabbiata perché non ha potuto accedere al servizio. Così abbiamo scoperto che era riservato solo ai primi 80 utenti, un’informazione che l’associazione non ha mai fornito ad ASL5 che per disponibilità e accoglienza, si è così ritrovata, suo malgrado, solo per aver messo a disposizione la location, coinvolta in una vicenda di cui non ha colpa, che ne ha leso l’immagine e di cui, insieme alla cittadinanza, è stata vittima‘”.