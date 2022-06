Genova – Ha rischiato di finire in tragedia, questa mattina, una gara di pesca incredibilmente disputata nonostante condizioni meteo marine non proprio adatte.

Durante la competizione le forti raffiche di vento e i marosi hanno fatto rovesciare un gozzo con alcuni pescatori e messo in difficoltà diverse altre imbarcazioni.

La scena è stata vista da terra, da alcune persone che si trovavano all’altezza dei Bagni Lido in corso Italia e sono scattate le richieste di aiuto.

Sul posto sono accorse le pilotine della Guardia Costiera e l’elicottero dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori pronti a lanciarsi in mare ma fortunatamente le persone a bordo della barca che si è ribaltata sono riuscite a tornare a riva a nuoto.

Le pilotine hanno prestato soccorso alle altre imbarcazioni in difficoltà e le hanno riportate al sicuro in porto.