Sarzana – Indagini in corso per l’omicidio, avvenuto questa notte, tra Marinella di Sarzana e Marina di Carrara, di una donna dell’età apparente di circa 35 anni.

Il cadavere della giovane è stato rinvenuto intorno alle 2 vicino al greto del torrente Parmignola, nelle vicinanze del ponte che collega le due località al confine tra Liguria e Toscana.

Il corpo, con indosso solo parte dei vestiti, apparterrebbe ad una giovane che sarebbe stata aggredita e strangolata.

Si cerca un uomo con una vettura bianca che avrebbe fatto salire la donna in un vicino distributore di carburante. La scena sarebbe stata notata da alcune giovani che si prostituiscono nella zona.

Non è chiaro cosa sia successo dopo ma sul cadavere sono evidenti segni di un’aggressione violenta e di percosse.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno raccolto le testimonianze delle donne presenti e le immagini del circuito di sorveglianza del distributore.

Il conducente del veicolo, quindi, sarebbe già stato identificato.

La donna uccisa sarebbe di nazionalità albanese

notizia in aggiornamento