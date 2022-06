Finale Ligure (Savona) – Hanno sentito l’abbaiare e i guaiti disperati di un cane e hanno scoperto dove era finito Noè, cagnolone perso nei giorni scorsi e cercato disperatamente dalla padrona.

L’animale era precipitato in fondo ad un dirupo roccioso e si era ferito e non riusciva più a risalire per mettersi in salvo. L’allarme lanciato dalla padrona ha però attivato una catena di solidarietà e dopo il ritrovamento è scattato anche il soccorso da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino che si sono calati nel dirupo, tra le rocce a strapiombo e hanno recuperato Noè sano e salvo.

E’ successo in località Rocca di Corno, nel finalese, in provincia di Savona dove Noè si era perso alcuni giorni prima.

La padrona, disperata, lo aveva cercato in ogni angolo e aveva lanciato appelli sui social per poter ritrovare il cane perduto. Una perseveranza che, unita alla solidarietà di molti, ha permesso di ritrovare e salvare il piccolo Noè.