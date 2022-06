Il passaggio di correnti umide provenienti da sud ovest porterà ad un generale aumento dell’instabilità per la giornata di oggi ed in particolare nel pomeriggio e nelle zone interne. Una successiva rotazione delle correnti a maestrale riporteranno il sole sulla costa ligure ed un atmosfera più asciutta.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 7 giugno 2022

Tra la notte ed il mattino nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il territorio ligure, nel corso della mattinata parziali aperture con sole che a tratti farà capolino.

Nel pomeriggio diffuse condizioni di instabilità nell’interno, fenomeni temporaleschi più probabili su Alpi Liguri / Cuneese, settore centrale ed orientale appennino versante padano.

Venti: libeccio teso al largo, forte dal pomeriggio; scirocco irregolare debole sotto-costa, tendente a diventare moderato. Rotazione a nord dal tardo pomeriggio su costa ovest.

Mari: mosso nella prima parte di giornata, tendente a molto mosso al largo e su estremo levante entro sera.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 20/22°C, max 24/26°C

Interno: min 14/19°C, max 23/27°C

Mercoledì 8 giugno 2022

Velature sparse, in giornata passaggio di nuvolosità più compatta sul settore centrale in un contesto più soleggiato sulle Riviere.

Venti: variabile irregolare salvo refoli da nord a ponente, si imposta nuovamente da libeccio al largo dalla sera.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: in calo nell’interno.

Tendenza per giovedì 9 giugno 2022

Ampie schiarite, solo qualche velatura; tempo più asciutto

Temperature massime in aumento sotto-costa e a fondovalle.