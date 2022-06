Genova – E’ stata riaperta solo intorno alle 3 della scorsa notte la strada Sopraelevata Aldo Moro, chiusa attorno alla mezzanotte per un grave incidente avvenuto in direzione ponente e che ha coinvolto un’auto e una moto.

Polizia locale e mezzi di soccorso hanno lavorato a lungo per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’incidente e per liberare la strada dai mezzi incidentati.

E’ deceduto, in ospedale, il centauro caduto con la moto a seguito di un contatto con un’auto.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma il suo cuore non ha retto.