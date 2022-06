Genova – Aveva forse paura delle conseguenze dell’incidente che aveva causato il conducente del veicolo che si è schiantato nella notte in via Amarena, nel quartiere di San Fruttuoso e che ha poi abbandonato l’auto per motivi ancora da chiarire.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto intorno alle due della scorsa notte ed ha risvegliato molti dei residenti della zona. Le persone, affacciandosi alla finestra, hanno visto l’auto incastrata tra le vetture in sosta e una persona che si allontanava.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il proprietario dell’auto è stato identificato.

Gravi i danni causati e gli esami dell’alcol test potrebbero aver evidenziato una situazione anomala