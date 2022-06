Spotorno (Savona) – Grave incidente, nella notte, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Orco Feglino e Sportorno, in direzione Savona.

Tre le persone rimaste ferite nell’impatto tra più automobili. Sul posto, intorno all’una di notte, sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale.

I pompieri hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle auto e li hanno affidati alle cure del personale paramedico del 118.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra ligure e le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.