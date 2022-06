Arenzano – Stavano aspettando il treno che li doveva riportare a casa, in provincia di Savona, quando sono stati travolti dalla passione ed hanno deciso di consumare un focoso rapporto sessuale nella stazione di Arenzano. Le immagini dell’amplesso, però, sono finite in Rete e il video è diventato virale al punto che l’episodio è diventato oggetto di una indagine delle forze dell’ordine che hanno velocemente scoperto l’identità dei due e li hanno denunciati per atti osceni.

Si tratterebbe di una coppia di cinquantenni, non esattamente due ragazzini in preda alle tempeste ormonali e quindi, si suppone, in grado di tenere a bada i “bollori”, specie sapendo che tutte le stazioni ferroviarie sono dotate di sistemi di video-sorveglianza.

Complice il caldo estivo e forse qualche bicchiere di troppo e la serata ha preso una piega “imprevista” o, mormora qualcuno, ha preso proprio quella desiderata vista la crescente moda delle performance a luci rosse video-riprese e trasmesse online anche da coppie di insospettabili.

Resta da capire come abbia fatto il video a finire sulle chat di whatsapp e su qualche sito di “contenuti per adulti”. Non è chiaro infatti se le immagini diffuse siano quelle del circuito di sorveglianza o se, invece, qualcuno abbia ripreso la coppia di nascosto per poi diffondere il video senza rendersi conto di commettere, a propria volta, un reato.