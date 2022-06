Rovegno – Sono gravi, all’ospedale San Martin di Genova, le condizioni del motociclista di 40 anni coinvolto, questo pomeriggio in un grave incidente stradale sulla strada provinciale.

L’uomo ha probabilmente perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato a terra riportando gravi ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma si è poi scelto di trasferire il ferito con la massima urgenza, utilizzando l’elicottero del 118.

Il velivolo ha caricato il centauro e la barella e lo ha trasferito all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

In corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente ma sembra che non siano rimaste coinvolte altre vetture.