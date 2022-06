Genova – “La vittoria di Marco Bucci al primo turno sigila il buon governo e del centro destra unito”. Così Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria commenta l’andamento dello spoglio dei voti nei seggi elettorali della città.

Spoglio che se ancora non è definitivo, sembra conunque confermare una netta prevalenza del candidato Marco Bucci sui competitori.

“I genovesi – prosegue Rixi in una nota – hanno premiato la politica del fare e del fare bene. La riconferma al primo turno in una città storicamente di sinistra la dice lunga sul buon operato di una coalizione che, con migliaia di votazioni in Sala Rossa, non è mai andata sotto. Un carro robusto che prosegue il cammino per una città sempre migliore”.