Genova – Verrà aperta al pubblico alle 14 la camera ardente allestita nella sede del Comune di Genova per l’addio all’x sindaco Giuseppe Pericu, deceduto ieri all’età di 84 anni.

Cittadini, amici e familiari potranno rendere omaggio all’ex primo cittadino nella sala di rappresentanza del Sindaco (sala verde) all’interno di Palazzo Tursi, in via Garibaldi.

I funerali di Pericu si terranno invece domani, mercoledì 15 giugno. alle ore 10, presso la chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse, nel quartiere di Albaro.

Al termine della cerimonia il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Staglieno dove la salma verrà tumulata dopo la cremazione.

Sindaco nel difficilissimo momento del G8 del luglio 2001, Beppe Pericu lascia un’eredità importante per la politica genovese in un momento delicato per il centro-sinistra.