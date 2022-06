Genova – Si è messo alla guida della sua auto per andare in ospedale ed è morto poco dopo, causando un incidente stradale. Ancora da chiarire le circostanze dell’incidente avvenuto questa notte in via Ugo Bassi, nel quartiere di Castelletto, e che ha registrato una vittima, un anziano 72enne che era alla guida dell’auto che si è schiantata contro altre vetture in sosta.

L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte e sull’auto viaggiava anche la moglie dell’uomo che ha riportato solo lievi ferite.

Il forte rumore provocato dall’impatto ha fatto scattare l’allarme dei residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine e il 118 ma quando sul posto è arrivata l’ambulanza, per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Probabilmente, a causare il decesso e la perdita di controllo del mezzo, è stato un malore risultato poi fatale al conducente del veicolo.