Genova – E’ finito in manette il 18enne che ieri è stato sorpreso a rubare all’interno di un’auto in sosta in via Cornigliano, a Genova.

A dare l’allarme è stato un cittadino che ha notato il giovane scagliare un sasso contro il vetro dell’auto per romperlo e introdursi al suo interno portando via diversi oggetti.

In contatto telefonico con l’uomo, gli agenti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti riuscendo a individuare il ladro che ha subito tentato di disfarsi di tre tessere.

A seguito della perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria, un bancomat, una scheda carburanti, una banconota di Euro 5 e un paio di occhiali firmati.

Il proprietario dell’auto, contattato dagli agenti, ha confermato la proprietà di tutti gli oggetti.

Per il 18enne è scattato l’arresto per furto aggravato e la denuncia perché irregolare in Italia.

Questa mattina la direttissima.