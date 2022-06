Liguria- L’edizione “Oliveti Aperti 2022” è alle porte, con degustazioni, convegni, natura, arte e cultura.

“Oliveti Aperti”, alla seconda edizione, si terrà dal 18 al 19 giugno, e che animerà il turismo ligure da Ponente a Levante, con l’ospite speciale il ministro del turismo Massimo Garavglia e il sottosegretario Gian Marco Centinaio.

Sono sette le iniziative pensate per rendere la filiera DOP dell’olio ligure protagonista:

il turismo esperienziale delle aziende (18-19 giugno)

i cammini dell’olio DOP Riviera Ligure

le degustazioni di “Pane e olio” con i ristoranti Liguria Gourmet (8-18 giugno)

l’Olio tour Liguria in bicletta (4-17 giugno)

la tavola rotonda Turismo DOP (18 giugno)

il convegno sull’Oleoturismo (17 giugno)

un press tour per raccontare l’olivicoltura eroica regionale (18-19 giugno).

Guida d’eccezione, il comico ligure Dario Vergassola che accompagnerà il racconto alla scoperta del territorio e la visita a luoghi e simboli storici come i “Muretti a secco”, Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2018.

Le protagoniste principali, saranno le 28 aziende produttrici di Olio Riviera Ligure DOP, dislocate in tutta la Liguria, da Ponente e Levante, che offriranno ai turisti numerosi tipi di esperienza all’insegna dell’olio DOP e del suo territorio: percorsi di trekking e bike, visite a oliveti e frantoi, degustazioni prodotti tipici, itinerari di arte, laboratori didattici ed eventi culturali ed enogastronomici.