Diano Marina (Imperia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, nell’incendio divampato nella cucina di un albergo.

Il denso fumo nero e l’allarme scattato per le fiamme hanno creato momenti di comprensibile apprensione ma gli ospiti della struttura non hanno mai corso reale pericolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento velocemente le fiamme ed avviato le prime verifiche per accertare le cause del rogo e il rispetto delle norme di sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono consistenti.