Sestri Levante – Deve scontare una condanna al carcere e pagare una multa da 10mila euro ma se ne andava a spasso tranquillamente nella stazione di Sestri Levante.

Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un cittadino italiano di 44 anni al termine di normali controlli in stazione.

L’uomo è risultato dover scontare 4 anni e 5 mesi di reclusione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso, all’inizio del mese di Giugno, dalla Procura della Repubblica di Napoli che lo ha condannato anche al pagamento di 10.500 euro di multa.

L’uomo, residente nella provincia di Napoli, è stato controllato appena sceso dal treno nella stazione di Sestri Levante e, attraverso le verifiche sulla sua identità, è emerso il provvedimento di cattura derivante da un cumulo di pene per reati legati alla falsità materiale e alla ricettazione.

Terminati gli accertamenti nei suoi riguardi, è stato condotto nella Casa Circondariale di Chiavari, dove sconterà la pena.