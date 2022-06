Sestri Levante – Una pesca decisamente fortunata quella fatta questa mattina da un’imbarcazione con la tecnica dei “tramagli”.

Nella zona di Vallegrande è stata catturata una Rana Pescatrice del peso di oltre 20 chilogrammi.

Si tratta di un pesce di fondo, dall’aspetto decisamente inquietante ma assolutamenye innocuo per l’uomo.

La Rana Pescastrice resta sul fondale e agita una sorta di antenna davanti all’enorme bocca e sull’arto è presente una escrescenza carnosa che assomiglia ad un vermetto.

Un’attrazione irresistibile per altri piccoli pesci predatori che si tuffano a prendere l’esca e finiscono risucchiati dalla bocca spaventosa ed irta di denti aguzzi.

L’esemplare è stato venduto ad un noto ristorante della zona e verrà trasformata in deliziosi piatti della tradizione come i tranci a guazzetto, la pescatrice al verde , nella zuppa e infine per il ripieno dei ravioli.