Ventimiglia – Si indaga sulla morte di un uomo di 49 anni, iracheno, trovato privo di vita in Largo Torino, a Ventimiglia.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 5.00.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo e hanno allertato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti sul posto insieme al medico legale che ha accertato il decesso dell’uomo.

Sono in corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto e come mai l’uomo sia morto.