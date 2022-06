La Spezia – Gli avevano sospeso la patente ben 16 anni fa per aver guidato completamente ubriaco e girava tranquillamente su un’auto senza assicurazione. Un cittadino albanese di 37 anni è stato fermato e denunciato dalla polizia locale spezzina che ha scoperto la lunga serie di irregolarità commesse.

L’uomo era alla guida di una vettura sprovvista di assicurazione e quando ha visto il posto di blocco degli agenti ha improvvisamente parcheggiato l’auto per allontanarsi a piedi. Un comportamento “sospetto” che non è sfuggito agli agenti che lo hanno seguito e fermato.

Al controllo è così emerso che l’uomo, che vive in Italia da 25 anni, era sprovvisto di patente, ritirata 16 anni fa per guida in stato di ebbrezza e mai più ripresa. Inoltre la vettura non aveva copertura assicurativa e, in caso di incidente, l’assicurazione non avrebbe coperto i danni eventualmente provocati.

A questo punto l’uomo è stato denunciato e l’auto confiscata. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una sanzione tra gli 8mila e i 40mila euro.