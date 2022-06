In alcune zone della Liguria, come nell’imperiese e nel genovese non piove da 40 giorni e la siccità sta diventando un problema sempre più serio che ha pesanti ripercussioni sull’agricoltura ma anche sul turismo poiché un eventuale razionamento potrebbe far desistere molti vacanzieri dal venire in Liguria.

L’osservatorio dei corpo idrici della Regione Liguria si è riunito e nei prossimi giorni potrebbero essere decise misure di emergenza.

Mediamente a Genova, da gennaio a giugno compresi, cadono 537,8 mm: quest’anno ne sono caduti 100,6.

Situazione analoga negli altri capoluoghi: a Spezia su una media di 722,3 ne sono caduti 233,8. A Savona su una media di 422,3 ne sono caduti 115,6, a Imperia su una media di 327,2 ne sono caduti 90”.

A Imperia e Genova non piove da circa 40 giorni.

Le ultime precipitazioni registrate nei capoluoghi sono state di lieve entità: 4,6 mm a Imperia; 6,2 a Savona; 1,4 a Genova; 1,4 alla Spezia.

La Regione Liguria sta monitorando e tenendo sotto costante controllo la situazione idrica nella Liguria. Nei prossimi giorni, con gli esiti dell’Osservatorio alla mano, verranno decise quali misure di indirizzo intraprendere e quindi trasmettere ai Comuni e agli Enti gestori Ato provinciali, che restano i titolari delle azioni da intraprendere direttamente sul territorio.