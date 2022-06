La Spezia – Oltre 120 sanzioni per i furbetti dei rifiuti nel mese di maggio. La polizia municipale ha dichiarato tolleranza zero contro i cittadini che abbandonano rifiuti al di fuori dei bidoni della spazzatura o che lasciano mobili o oggetti ingonbranti per strada.

Solo nell’ultimo mese di maggio, in città, sono stati multati 120 cittadini maleducati che dovranno pagare tra i 300 e i 400 euro per aver violato il regolamento del conferimento dei rifiuti.

Tutti gli agenti del Comando sul territorio comunale, ed in particolare quelli assegnati al Nucleo Decoro Urbano, controllano quotidianamente il territorio spezzino al fine di porre rimedio e prevenire situazioni di degrado, che talvolta si palesano in singoli episodi di abbandono di rifiuti, mentre in altri casi il fenomeno è più evidente compromettendo in tutto o in parte il decoro di alcuni quartieri.

L’azione per il contrasto del fenomeno è talmente corale, che spesso anche la Sala Operativa interviene a supporto delle segnalazioni degli agenti e dei cittadini per far intervenire immediatamente gli addetti alla rimozione dei rifiuti che non sono stati conferiti idoneamente o che potrebbero inquinare l’ambiente comunale.

Durante lo scorso mese di maggio, è proseguita l’attività di contrasto sia sul fronte dell’abbandono indiscriminato di rifiuti che su quello dei veicoli in stato di abbandono o relitti.

Per quanto concerne l’irregolare conferimento dei rifiuti urbani, sono state circa 120 le procedure di accertamento portate a termine con successo: oltre all’ormai consueta modalità di controllo e monitoraggio effettuata tramite la visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza e delle foto-trappole installate nei vari punti della città, sono stati svolti servizi di appostamento di agenti in abiti borghesi nelle adiacenze delle isole zonali e nelle aree ove più frequentemente si riscontrano abbandoni. Il più alto numero di sanzioni è stato contestato per abbandoni effettuati nei pressi delle isole zonali di via San Cipriano, via Corridoni, via Napoli e via XX Settembre. Anche i quartieri della Chiappa e Fabiano, nonché le zone adiacenti a Via Crispi e Via Manzoni sono state osservate speciali. Particolare attenzione è stata dedicata poi all’area di smaltimento degli Stagnoni, anche con le pattuglie in moto, ove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di zingari che importunavano gli utenti in coda in attesa del proprio turno per conferire regolarmente.

Le sanzioni comminate vanno dai 300 euro per ciascuna delle utenze domestiche ai 400,00 euro per le utenze non domestiche. Gli operatori della Polizia Locale, sono riusciti ad identificare con facilità anche un “buontempone”, che aveva fatto il gesto dell’ombrello all’indirizzo della telecamera, dopo aver abbandonato un sacchetto in maniera non conforme. Un altro caso degno di nota riguarda un lancio di rifiuti dal secondo piano direttamente sul marciapiede, effettuato in orario notturno ed anche in questo caso immortalato dalla videosorveglianza.

L’attività del Comando volta a sanzionare simili comportamenti proseguirà nei prossimi mesi