Genova – Alcuni esemplari di Grifone (Gyps fulvus) sono stati avvistati di passaggio nei pressi del rifugio Casa del Romano, sul monte Antola.

Il passaggio di questi magnifici animali è stata l’occasione di straordinari avvistamenti per gli appassionati di bird-watching ma anche per i tanti turisti che scelgono i sentieri del Parco per un pò di refrigerio e per scoprire le meraviglie del territorio.

Dotati di potenti ali e muscolatura adatta a lunghi voli, i grifoni compiono grandi migrazioni verso i luoghi di riproduzione e, al termine della bella stagione, per svernare al caldo.

Le foto di Ilario Esposito sono state pubblicate dai sociale del Parco del Monte Antola