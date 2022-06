Genova – E’ risultato avere la patente sospesa dal 2012 il 60enne inseguito e fermato ieri notte, nella zona di corso Italia, dopo aver abbattuto un cancello e aver corso con l’auto sul marciapiede di corso Marconi, alla Foce.

L’uomo è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) per le condizioni di forte agitazione e confusione in cui è stato trovato dalle forze dell’ordine che lo hanno inseguito e bloccato dopo aver ricevuto le chiamate di passanti allarmati.

Intorno all’una le prime chiamate che segnalavano un’auto che si era incastrata in un cancello di corso Italia.

La vettura ha poi iniziato a correre in direzione ponente salendo sul marciapiede di corso Marconi.

Inseguito sino a piazza Verdi, l’uomo è stato bloccato e poi ricoverato in Psichiatria per le sue condizioni.

Resta ora da capire cosa abbia fatto scattare questa specie di raptus e come facesse una persona con la patente sospesa dal 2012 ad andare in giro in auto come se nulla fosse.