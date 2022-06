Genova – Vigili del Fuoco a supporto dei piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini con il progetto Accendiamo l’estate che ha permesso ai bambini di trasformarsi per un giorno in pompoeri e provare le attrezzature per spegnere gli incendi e le vesti usate nelle circostanze di emergenza.

Una “giornata da pompiere” che ha scaldato i cuori e consentito a tanti bambini che soffrono di trascorrere qualche ora spensierata e in allegria.

Una giornata in cui si è voluto rendere protagonisti i bambini e i ragazzi nel ruolo di Vigili del Fuoco provando l’uso di tubazioni antincendio, le attrezzature di soccorso, una teleferica di soccorso, i droni e la moto d’acqua per il soccorso in mare.

Molto apprezzata anche la presenza dei cani da ricerca che ogni anno salvano tante vite umane.

I vigili del fuoco non hanno dimenticato nessuno e per raggiungere anche chi non poteva lasciare il reparto per motivi di salute, hanno percorso i reparti per un saluto, un sorriso e per mostrare le divise tanto amate e che da sempre suscitano grande interesse nei bambini di ogni parte del mondo.

Un gesto che rafforza ancor di più il fortissimo legame dei Vigili del Fuoco con i bambini.