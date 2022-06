Genova – E’ stata rinviata al 5 luglio l’udienza preliminare per Manolo Portanova il giovane giocatore del Genoa accusato, insieme ad altre due persone, di aver abusato in gruppo di una ragazza a Siena.

La giudice per l’udienza preliminare, Ilaria Cornetti, ha infatti accordato alla difesa del giocatore un rinvio tecnico per poter studiare i nuovi elementi di prova portati all’attnzione del magistrato dall’associazione Donna chiama Donna che si è costituita parte civile.

Probabilmente sarà proprio nell’udienza del 5 luglio che si saprà se la difesa di Manolo Portanova e dei coinputati sarà quella di chiedere il rito abbreviato o scegliere invece il rito ordinario e continuare a invocare la propria innocenza.

Respinta invece la richiesta di un confronto (incidente probatorio) tra la vittima e i suoi presunti aguzzini. La delicatezza della situazione ha fatto scegliere diversamente.

Troppo alto il rischio di pressioni psicologiche per la giovane che ha denunciato di aver subito violenza sessuale di gruppo in un appartamento vicino a Piazza del Campo, a Siena, nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021.