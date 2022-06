Genova – Riaprirà domani, dopo alcuni mesi di chiusura per “rinnovare” prati e alberature dopo l’esibizione di Euroflora, la zona di Villa Serra dei parchi di Nervi.

Restano invece ancora off-limit altre zone dei Parchi che ancora necessitano di manutenzione e lavori di ripristino e con probabile riapertura non prima del 2 luglio.

Un’apertura parziale e molto delicata visto che il Comune di Genova fa sapere che in alcune zona l’erba sta ancora crescendo ed è particolarmente vietato calpestarla (lo è sempre).

I prati sono recintati e quelli più “sensibili” presentano cartelli che invitano ad una particolare attenzione ma sono previsti anche controlli e multe per chi verrà sorpreso a passeggiare sui prati o a portare il proprio cane a “scorrazzare” senza guinzaglio (è sempre proibito).

Alcuni prati – ed altre aree ombrose- sono invece tornati completamente fruibili.

Si apre in occasione, domenica 26 giugno, della Prima del Nervi Music Ballet Festival.