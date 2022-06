La Spezia – Ancora un episodio di spaccio di droga nei giardini pubblici della città. Verso le 19.50 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante della Questura, durante un servizio di controllo del Territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa nei contesti di degrado urbano, notavano all’interno dei Giardini in via Diaz, nei pressi della Statua di Garibaldi, un soggetto che con fare sospetto, stava armeggiando vicino la finestra dell’ex “Info Point”.

Dopo qualche istante, veniva raggiunto da una seconda persona che passava al soggetto una somma di denaro ricevendo in cambio un sacchetto di colore bianco contenente presumibilmente “hashish”.

Notando tale movimento, gli agenti che si trovavano a pochissimi metri dai due, intervenivano repentinamente bloccando i soggetti durante lo scambio.

Gli operatori una volta rinvenuto il sacchetto contenente hashish e il denaro dello scambio proseguivano con la perquisizione dei due soggetti, che dava esito positivo solo per lo spacciatore.

L’uomo, un giovane nato in Libia, con innumerevoli precedenti in materia di spaccio e reati contro il patrimonio, veniva invitato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti previsti, e gli veniva sequestrata oltre alla sostanza stupefacente, un bilancino e il denaro oggetto dello scambio.

L’uomo veniva tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, e successivamente trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di questa mattina, durante la quale l’A.G. ha convalidato l’arresto con obbligo di firma.