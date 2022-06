Liguria – I supermercati Pam ed Eurospin assumono 100 persone con contratto stagionale per i punti vendita da Ventimiglia a Savona. Sono aperte ufficialmente le candidature per i posti di lavoro a tempo pieno presso i supermercati che fanno capo alla Arimondo Srl, gruppo ligure con sede a Cervo (Imperia) che conta su uno staff composto da 500 dipendenti e gestisce, nel territorio che va da Ventimiglia a Savona, 30 punti vendita.

“Dopo anni di restrizioni a causa di una pandemia che ha causato danni gravissimi all’economia mondiale, siamo felicissimi di dare questa buona notizia – spiegano i vertici aziendali -. Si tratta dell’assunzione di risorse stagionali all’interno dei punti vendita, ma da cosa nasce cosa. Siamo un’azienda dinamica e in forte espansione, quindi si possono aprire opportunità anche per collaborazioni a tempo indeterminato, con possibilità di carriera”.

Le posizioni aperte per i 100 posti di lavoro stagionale disponibili nei 30 punti vendita del gruppo Arimondo sono cassieri, magazzinieri e banconisti. È richiesta la maggiore età e una buona predisposizione alle relazioni e ai rapporti umani. Non è necessaria un’esperienza pregressa nella mansione.

L’operatività sarà organizzata su turni, in un ambiente di lavoro giovane e stimolante. Per i nuovi assunti è previsto un programma di formazione, con particolare attenzione al rispetto degli standard aziendali.

“Ci piace l’idea di dare ai giovani l’opportunità di fare un’esperienza edificante e di entrare a far parte di un contesto lavorativo improntato sullo spirito di squadra, dove ogni collega ‘senior’ sarà pronto ad aiutare e supportare i nuovi assunti per consentire loro di apprendere e crescere”, concludono i vertici di Arimondo.

Pam è una realtà storica italiana nel settore della grande distribuzione con oltre 60 anni di attività. Il nome dell’insegna, acronimo di “Più A Meno”, evoca la missione dell’azienda: offrire quante più referenze possibili e la migliore qualità del servizio e dell’assortimento a prezzi competitivi rispetto alla concorrenza.

Eurospin è il primo hard discount italiano che fa dell’eccellente rapporto qualità prezzo la sua bandiera. Da diversi anni Eurospin è la catena discount più conveniente d’Italia.

Per candidarsi, è possibile inviare il curriculum vitae alla pagina https://www.arimondo.net/lavora-con-noi