Genova – “Un salto nel passato più oscuro”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di cancellare l’aborto come diritto garantito dalla Costituzione americana.

Attraverso i suoi canali social, il presidente Toti, che guida una colazione di centro-destra all’interno della quale la posizione anti abortista è molto forte e radicata, ha espresso una posizione molto dura contro le scelte della Corte Suprema statunitense.

“La decisione della Corte Suprema USA – scrive Toti sui sociale – che cancella l’aborto come diritto garantito dalla Costituzione americana è un salto nel passato più oscuro. Una assurda scelta ideologica che non difende, come qualcuno crede, il diritto alla vita, ma mette a rischio quella di tante donne, specie nelle fasce più deboli della popolazione, che torneranno a rivolgersi al mercato clandestino delle interruzioni di gravidanza. L’America per me è sempre stata un faro di democrazia e diritto. Che delusione!”